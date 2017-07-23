Гацкан: надеюсь, поддержка трибун не станет хуже по сравнению с прошлым сезоном

Полузащитник «Ростова» Александр Гацкан поделился ожиданиями от домашнего матча 2-го тура РФПЛ с «Ахматом» (23 июля).
«Считаю, что Олег Кононов – хороший тренер, который любит комбинационный футбол, поэтому нас ждёт серьёзная подготовка к этой игре. Знаю, что грозненцы усилились хорошими футболистами. Нам будет непросто против них, но наша задача – играть в свой футбол, и я надеюсь, что мы сумеем порадовать наших болельщиков в первом домашнем матче. Хочется верить, что поддержка трибун не станет хуже по сравнению с прошлым сезоном», — цитирует Гацкана сайт «Ростова».
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