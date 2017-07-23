Моуринью назвал имена игроков «МЮ», которые пропустят старт сезона из-за травм

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью сообщил, что защитники Люк Шоу и Маркос Рохо и хавбек Эшли Янг пропустят начало нового сезона из-за травм, полученных ещё в прошлой кампании.
«У них нет шансов начать сезон Премьер-лиги. Шоу должен восстановиться первым, потом Янг, а затем Рохо. Люк будет готов в сентябре, Янг — в октябре, а Рохо – в декабре или январе», — цитирует Моуринью сайт «МЮ».
В первом официальном матче нового сезона «красные дьяволы» сыграют с «Реалом» в Суперкубке УЕФА. Игра пройдёт 8 августа.
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