Луис Адриано пропустит матч «Спартака» с «Уфой» из-за мышечной усталости

Стала известна причина, по которой нападающий «Спартака» Луис Адриано не попал в заявку на матч с «Уфой» во втором туре российской Премьер-Лиги. По словам главного тренера красно-белых Массимо Карреры, бразильский футболист испытывает мышечную усталось.
«Мы восстановились, у нас много сил, и мы готовы к этой игре. Отсутствие Луиса Адриано связано с мышечной усталостью. Думаю, он пропустит дня четыре. На следующей неделе будет тренироваться с командой. Он важен для нас, как и все остальные», — сказал Каррера в эфире телеканала «Наш футбол».
В матче первого тура с «Динамо» (2:2) Адриано из-за усталости попросил замену в середине второго тайма. На старте сезона форвард забил два гола в двух официальных матчах «Спартака».
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Уфа» — «Спартак». Начало в 15:00 мск.