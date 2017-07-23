Кэхилл стал капитаном «Челси» после ухода Терри

Главный тренер «Челси» Антонио Конте сообщил, что новым постоянным капитаном лондонской команды основе после ухода Джона Терри стал защитник Гари Кэхилл. В прошлом сезоне 31-летний Кэхилл выходил на поле с капитанской повязкой, так как Терри не часто играл.
«Думаю, это правильно, чтобы Кэхилл продолжал быть капитаном. Если он играет, это правильно, что он — капитан. Почему? Потому что он в „Челси“ много лет, сыграл много матчей, и показал хорошие качества для этой роли», — цитирует итальянского специалиста Evening Standard.
Кэхилл: в ближайшем сезоне «Челси» потребуется дополнительная мотивация