Матч-центр Лента новостей Bwin.ru — скоро открытие! Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

30-летний Нагельсман признан тренером года в Германии по версии журналистов

23 июля 2017, воскресенье. 15:53. Футбол

Юлиан Нагельсман из «Хоффенхайма» признан тренером года в Германии по версии издания Kicker. В опросе принимали участие 885 членов Ассоциации немецких спортивных журналистов.

Как сообщает официальный сайт «Хоффенхайма», Нагельсман, которому сегодня исполнилось 30 лет, всего на 12 голосов опередил наставника «Фрайбурга» Кристиана Штрайха (273 голоса против 261). Третье место в голосовании занял тренер «РБ Лейпциг» Ральф Хазенхюттль (107 голосов).

В прошлом сезоне «Хоффенхайм» под руководством самого молодого главного тренера в истории Бундеслиги финишировал на четвёртом месте в таблице.

Лам признан футболистом года в Германии по версии журналистов
Источник: Официальный сайт ФК "Хоффенхайм" Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
РБ Лейпциг Фрайбург Хоффенхайм Кристиан Штрайх
Новости. Футбол
23 июля 2017, воскресенье
16:27 Стали известны стартовые составы «Динамо» и «Урала»
16:26 Неймар сказал Месси и Суаресу, что остаётся в «Барселоне»
16:22 Макгрегор: я — красный, к чёрту «Эвертон»
16:11 Арана, которым интересуется ЦСКА, может перейти на правах аренды в «Севилью»
16:06 «Депортиво» хочет вернуть Лукаса Переса и предлагает ему контракт на 10 лет
16:01 «Реал» – «Манчестер Юнайтед»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 00:05
15:53 30-летний Нагельсман признан тренером года в Германии по версии журналистов
15:42 Фанаты «Спартака» вывесили баннер с надписью «Ещё есть место для золота!»
15:33 «Уфа» — «Спартак»: перед началом матча на поле выбежал фанат красно-белых
15:32 Лам признан футболистом года в Германии по версии журналистов
15:30 Болельщики «Спартака» выразили соболезнования Пилипчуку, у которого умерла дочь
15:14 Соперник «Краснодара» в ЛЕ «Люнгбю» крупно уступил «Хорсенсу» в чемпионате Дании
15:14 Видео: грубая результативная ошибка Траппа в матче «ПСЖ» с «Тоттенхэмом»
15:09 Кэхилл стал капитаном «Челси» после ухода Терри
14:50 Видео: два гола Неймара в ворота «Ювентуса»
14:49 Геркус: к столетнему юбилею «Локомотив» должен подойти с новыми победами
14:46 Защитник «Баварии» Бернат из-за травмы может пропустить шесть-восемь недель
14:39 Луис Адриано пропустит матч «Спартака» с «Уфой» из-за мышечной усталости
14:20 Калешин: на поле была одна команда, а вторая забыла приехать из Краснодара
14:17 ЦСКА вернулся к варианту с приобретением кенийского форварда Олунги
14:06 Стал известен стартовый состав «Уфы» на матч со «Спартаком»
14:00 Дмитрий Сычёв в гостях у «Чемпионата». Фоторепортаж из редакции
13:52 «Уфа» — «Спартак»: Глушаков остался в запасе, Петкович сыграет с первых минут
13:52 Моуринью назвал имена игроков «МЮ», которые пропустят старт сезона из-за травм
13:28 Конте: двухлетний контракт — правильное решение, он даёт мне и «Челси» мотивацию
13:24 Болельщики «Барселоны» выложили огромную футболку клуба в Нью-Йорке
13:06 Матч квалификации Лиги чемпионов АЕК — ЦСКА рассудит Фриц
13:04 А. Шевченко: киевское «Динамо» играло против «Шахтёра» с сердцем льва
12:48 Шекспир: горжусь игроками «Лестера», несмотря на поражение от «Ливерпуля»
12:39 Это′О может перейти в «Фенербахче»
12:34 Виллиан: «Арсенал» оставлял много пространства за спинами защитников
12:21 Побегалов: против «Шинника» в ФНЛ выходят, извиняюсь, люди не с пивзавода
12:18 Конте: для хорошего выступления в четырёх турнирах «Челси» нужно больше игроков
12:16 Гацкан: надеюсь, поддержка трибун не станет хуже по сравнению с прошлым сезоном
12:11 Вандерсон Масиэл: окончательно решил перейти в «Краснодар» благодаря Вандерсону
12:04 Кьеллини: сложно противостоять Месси и Неймару, находясь не на пике формы
12:00 «Ростов» – «Ахмат»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 20:00
11:56 С 21 по 26 августа в Петербурге пройдёт футбольный фестиваль PetersburgCup
11:55 Ивченко: первый гол «Зенита-2» я даже не увидел – только выходил из раздевалки
11:34 Матип: прошлый сезон не был худшим в карьере, но во многом мне нужно прибавлять
11:32 Экс-форвард «Спартака» Мовсисян близок к переходу в пражскую «Славию»
11:18 Данило: многие хотели меня купить, но я всегда стремился играть у Гвардиолы
11:06 «Реал» объявил о достижении договорённости с «Манчестер Сити» по переходу Данило
11:06 Получивший сотрясение мозга Педро вернётся в Лондон для дальнейшего обследования
11:00 Жоаозиньо: Шалимов просил больше играть по флангам, центр был полностью перекрыт
Все новости RSS
Партнерский контент
Лидерство "Локомотива" в РФПЛ - это...
Всерьез и надолго
1549 (15%)
Кратковременное явление
8697 (85%)
Проголосовало: 10246
Архив →
© championat.com, 2000–2017