30-летний Нагельсман признан тренером года в Германии по версии журналистов

Юлиан Нагельсман из «Хоффенхайма» признан тренером года в Германии по версии издания Kicker. В опросе принимали участие 885 членов Ассоциации немецких спортивных журналистов.
Как сообщает официальный сайт «Хоффенхайма», Нагельсман, которому сегодня исполнилось 30 лет, всего на 12 голосов опередил наставника «Фрайбурга» Кристиана Штрайха (273 голоса против 261). Третье место в голосовании занял тренер «РБ Лейпциг» Ральф Хазенхюттль (107 голосов).
В прошлом сезоне «Хоффенхайм» под руководством самого молодого главного тренера в истории Бундеслиги финишировал на четвёртом месте в таблице.
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