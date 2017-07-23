«Реал» – «Манчестер Юнайтед»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 00:05

24 июля в Санте-Кларе на стадионе «Левайс» состоится матч Международного кубка чемпионов между «Реал Мадридом» и «Манчестер Юнайтедом». Встреча начнётся в 00:05 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал Мадрид» — «Манчестер Юнайтед».
Ранее команды встречались друг с другом 11 раз. Четыре раза победу праздновали футболисты «Реала», четыре раза матч завершился вничью, три раза сильнее оказывались игроки «Манчестер Юнайтед».
Последняя встреча между ними состоялась в августе 2014 года и завершилась победой «Манчестер Юнайтеда» со счётом 3:1.