«Спартак» на выезде не сумел одолеть «Уфу»

«Спартак» сыграл вничью с «Уфой» в матче второго тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Уфе на стадионе «Нефтяник» и завершилась со счётом 0:0. Москвичи впервые сыграли в нулевую ничью при Массимо Каррере.
В первом тайме «Спартак» больше владел мячом и много бил издали, но по голевым моментам у команд было равенство. Во второй половине игры красно-белые были ближе к голу, чем «Уфа», но Зе Луиш не воспользовался несколькими хорошими моментами. При этом форвард хозяев Сильвестр Игбун забил гостям, но судья не засчитал мяч из-за офсайда.
«Спартак», в первых двух турах набравший два очка, в следующем туре сыграет дома с «Краснодаром» (31 июля). Соперником «Уфы» (4 очка) в третьем туре станет «Урал» (29 июля).
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