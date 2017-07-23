Матч-центр Лента новостей Bwin.ru — скоро открытие! Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«Спартак» на выезде не сумел одолеть «Уфу»

23 июля 2017, воскресенье. 16:55. Футбол

«Спартак» сыграл вничью с «Уфой» в матче второго тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Уфе на стадионе «Нефтяник» и завершилась со счётом 0:0. Москвичи впервые сыграли в нулевую ничью при Массимо Каррере.

В первом тайме «Спартак» больше владел мячом и много бил издали, но по голевым моментам у команд было равенство. Во второй половине игры красно-белые были ближе к голу, чем «Уфа», но Зе Луиш не воспользовался несколькими хорошими моментами. При этом форвард хозяев Сильвестр Игбун забил гостям, но судья не засчитал мяч из-за офсайда.

«Спартак», в первых двух турах набравший два очка, в следующем туре сыграет дома с «Краснодаром» (31 июля). Соперником «Уфы» (4 очка) в третьем туре станет «Урал» (29 июля).

Россия - Премьер-Лига. 2-й тур
23 июля 2017, воскресенье. 15:00 МСК
Уфа
Уфа
0 : 0
Спартак М
Москва
Фанаты «Спартака» вывесили баннер с надписью «Ещё есть место для золота!»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
ФК Спартак ФК Уфа Массимо Каррера
Новости. Футбол
23 июля 2017, воскресенье
18:09 «Динамо» — «Урал»: Сов покинул поле на носилках после столкновения с Хольменом
18:02 Бубнов: не будет преувеличением сказать, что «Спартак» провалил старт
18:01 Живоглядов: и «Уфа», и «Спартак» могли победить, обе команды потеряли очки
18:00 «Арарат» выиграл у «Долгопрудного» в матче 1/128 финала Кубка России
17:57 Стоцкий: «Уфа» в матче со «Спартаком» могла и выиграть, и проиграть
17:55 Кротов: игра со «Спартаком» была интересная, «Уфа» рада, что набрала очки
17:38 Червиченко: в Уфе «Спартаку» не хватило везения и комфортного судейства
17:29 Роналду: моя мотивация – быть лучше, чем Неймар, Месси и другие звёзды
17:27 Каррера: «Спартак» всегда играет только на победу, но сегодня нам не повезло
17:19 Луис Адриано и Самедов в день матча с «Уфой» тренировались на базе «Спартака»
17:08 Каррера: «Спартак» провёл хороший матч, но с «Уфой» было нелегко
17:05 Семак: результат матча «Уфа» — «Спартак» справедливый и закономерный
17:02 Андерсон Карвальо: «Тосно» нужно работать и улучшать свой уровень
16:55 «Спартак» на выезде не сумел одолеть «Уфу»
16:54 Кутин: «Тосно» нужно было забивать в первом тайме матча с «Краснодаром»
16:27 Стали известны стартовые составы «Динамо» и «Урала»
16:26 Неймар сказал Месси и Суаресу, что остаётся в «Барселоне»
16:22 Макгрегор: я — красный, к чёрту «Эвертон»
16:11 Арана, которым интересуется ЦСКА, может перейти на правах аренды в «Севилью»
16:06 «Депортиво» хочет вернуть Лукаса Переса и предлагает ему контракт на 10 лет
16:01 «Реал» – «Манчестер Юнайтед»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 00:05
15:53 30-летний Нагельсман признан тренером года в Германии по версии журналистов
15:42 Фанаты «Спартака» вывесили баннер с надписью «Ещё есть место для золота!»
15:33 «Уфа» — «Спартак»: перед началом матча на поле выбежал фанат красно-белых
15:32 Лам признан футболистом года в Германии по версии журналистов
15:30 Болельщики «Спартака» выразили соболезнования Пилипчуку, у которого умерла дочь
15:14 Соперник «Краснодара» в ЛЕ «Люнгбю» крупно уступил «Хорсенсу» в чемпионате Дании
15:14 Видео: грубая результативная ошибка Траппа в матче «ПСЖ» с «Тоттенхэмом»
15:09 Кэхилл стал капитаном «Челси» после ухода Терри
14:50 Видео: два гола Неймара в ворота «Ювентуса»
14:49 Геркус: к столетнему юбилею «Локомотив» должен подойти с новыми победами
14:46 Защитник «Баварии» Бернат из-за травмы может пропустить шесть-восемь недель
14:39 Луис Адриано пропустит матч «Спартака» с «Уфой» из-за мышечной усталости
14:20 Калешин: на поле была одна команда, а вторая забыла приехать из Краснодара
14:17 ЦСКА вернулся к варианту с приобретением кенийского форварда Олунги
14:06 Стал известен стартовый состав «Уфы» на матч со «Спартаком»
14:00 Дмитрий Сычёв в гостях у «Чемпионата». Фоторепортаж из редакции
13:52 «Уфа» — «Спартак»: Глушаков остался в запасе, Петкович сыграет с первых минут
13:52 Моуринью назвал имена игроков «МЮ», которые пропустят старт сезона из-за травм
13:28 Конте: двухлетний контракт — правильное решение, он даёт мне и «Челси» мотивацию
13:24 Болельщики «Барселоны» выложили огромную футболку клуба в Нью-Йорке
13:06 Матч квалификации Лиги чемпионов АЕК — ЦСКА рассудит Фриц
13:04 А. Шевченко: киевское «Динамо» играло против «Шахтёра» с сердцем льва
12:48 Шекспир: горжусь игроками «Лестера», несмотря на поражение от «Ливерпуля»
12:39 Это′О может перейти в «Фенербахче»
Все новости RSS
Партнерский контент
Лидерство "Локомотива" в РФПЛ - это...
Всерьез и надолго
1549 (15%)
Кратковременное явление
8697 (85%)
Проголосовало: 10246
Архив →
© championat.com, 2000–2017