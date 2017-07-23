Каррера: «Спартак» всегда играет только на победу, но сегодня нам не повезло

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера выступил на пресс-конференции после гостевого матча второго тура российской Премьер-Лиги с «Уфой» (0:0).
«Думаю, что каждый игрок „Уфы“ сегодня был на высоте. Хочу поздравить «Уфу» с удачным результатом.
Предполагали ли мы, что будет такой счёт? Нет. Мы всегда играем только на победу. Но сегодня нам не повезло. Почему не удалось забить? Потому что не забили. Всё просто. Также мы порой начинали слишком медленно атаковать и позволяли соперникам занять правильные позиции на поле.
То, что Глушаков остался в запасе, связано с его физическим состоянием. Оно далеко от идеального. У кого ещё из игроков основы сейчас не оптимальное физическое состояние? У того же Комбарова, Ещенко. Плюс синтетика даёт о себе знать, на таком покрытии играть тяжело.
Что касается игры Тигиева, то он совершил несколько ошибок. Но нелегко входить в игру по ходу такого матча", — приводит слова Карреры сайт «Фратрии».