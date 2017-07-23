Роналду: моя мотивация – быть лучше, чем Неймар, Месси и другие звёзды

Нападающий сборной Португалии и «Реала» Криштиану Роналду рассказал, что для него является мотивацией соперничество с лучшими футболистами мира.
«Как и в других видах спорта, лучшие игроки следуют друг за другом. Один лучший хочет быть на вершине, потому что там же другие лучшие. Ты не можешь отдыхать или спать, поскольку другие могут тебя опередить. Конечно, я веду борьбу со всеми: с Неймаром, Месси, Левандовским, Игуаином… Мы являемся лучшими игроками мира. Мы конкурируем друг с другом, чтобы быть лучшими. Быть лучше, чем они, — это моя мотивация. Каждый год», — сказал Роналду в интервью ESPN FC.
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