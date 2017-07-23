Матч-центр Лента новостей Bwin.ru — скоро открытие! Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Роналду: моя мотивация – быть лучше, чем Неймар, Месси и другие звёзды

23 июля 2017, воскресенье. 17:29. Футбол

Нападающий сборной Португалии и «Реала» Криштиану Роналду рассказал, что для него является мотивацией соперничество с лучшими футболистами мира.

«Как и в других видах спорта, лучшие игроки следуют друг за другом. Один лучший хочет быть на вершине, потому что там же другие лучшие. Ты не можешь отдыхать или спать, поскольку другие могут тебя опередить. Конечно, я веду борьбу со всеми: с Неймаром, Месси, Левандовским, Игуаином… Мы являемся лучшими игроками мира. Мы конкурируем друг с другом, чтобы быть лучшими. Быть лучше, чем они, — это моя мотивация. Каждый год», — сказал Роналду в интервью ESPN FC.

Месси: у нас с Роналду есть взаимное уважение
Источник: ESPN FC Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Бавария ФК Барселона ФК Реал Мадрид Ювентус Гонсало Игуаин Криштиану Роналду Лионель Месси Неймар Роберт Левандовски
Новости. Футбол
23 июля 2017, воскресенье
18:09 «Динамо» — «Урал»: Сов покинул поле на носилках после столкновения с Хольменом
18:02 Бубнов: не будет преувеличением сказать, что «Спартак» провалил старт
18:01 Живоглядов: и «Уфа», и «Спартак» могли победить, обе команды потеряли очки
18:00 «Арарат» выиграл у «Долгопрудного» в матче 1/128 финала Кубка России
17:57 Стоцкий: «Уфа» в матче со «Спартаком» могла и выиграть, и проиграть
17:55 Кротов: игра со «Спартаком» была интересная, «Уфа» рада, что набрала очки
17:38 Червиченко: в Уфе «Спартаку» не хватило везения и комфортного судейства
17:29 Роналду: моя мотивация – быть лучше, чем Неймар, Месси и другие звёзды
17:27 Каррера: «Спартак» всегда играет только на победу, но сегодня нам не повезло
17:19 Луис Адриано и Самедов в день матча с «Уфой» тренировались на базе «Спартака»
17:08 Каррера: «Спартак» провёл хороший матч, но с «Уфой» было нелегко
17:05 Семак: результат матча «Уфа» — «Спартак» справедливый и закономерный
17:02 Андерсон Карвальо: «Тосно» нужно работать и улучшать свой уровень
16:55 «Спартак» на выезде не сумел одолеть «Уфу»
16:54 Кутин: «Тосно» нужно было забивать в первом тайме матча с «Краснодаром»
16:27 Стали известны стартовые составы «Динамо» и «Урала»
16:26 Неймар сказал Месси и Суаресу, что остаётся в «Барселоне»
16:22 Макгрегор: я — красный, к чёрту «Эвертон»
16:11 Арана, которым интересуется ЦСКА, может перейти на правах аренды в «Севилью»
16:06 «Депортиво» хочет вернуть Лукаса Переса и предлагает ему контракт на 10 лет
16:01 «Реал» – «Манчестер Юнайтед»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 00:05
15:53 30-летний Нагельсман признан тренером года в Германии по версии журналистов
15:42 Фанаты «Спартака» вывесили баннер с надписью «Ещё есть место для золота!»
15:33 «Уфа» — «Спартак»: перед началом матча на поле выбежал фанат красно-белых
15:32 Лам признан футболистом года в Германии по версии журналистов
15:30 Болельщики «Спартака» выразили соболезнования Пилипчуку, у которого умерла дочь
15:14 Соперник «Краснодара» в ЛЕ «Люнгбю» крупно уступил «Хорсенсу» в чемпионате Дании
15:14 Видео: грубая результативная ошибка Траппа в матче «ПСЖ» с «Тоттенхэмом»
15:09 Кэхилл стал капитаном «Челси» после ухода Терри
14:50 Видео: два гола Неймара в ворота «Ювентуса»
14:49 Геркус: к столетнему юбилею «Локомотив» должен подойти с новыми победами
14:46 Защитник «Баварии» Бернат из-за травмы может пропустить шесть-восемь недель
14:39 Луис Адриано пропустит матч «Спартака» с «Уфой» из-за мышечной усталости
14:20 Калешин: на поле была одна команда, а вторая забыла приехать из Краснодара
14:17 ЦСКА вернулся к варианту с приобретением кенийского форварда Олунги
14:06 Стал известен стартовый состав «Уфы» на матч со «Спартаком»
14:00 Дмитрий Сычёв в гостях у «Чемпионата». Фоторепортаж из редакции
13:52 «Уфа» — «Спартак»: Глушаков остался в запасе, Петкович сыграет с первых минут
13:52 Моуринью назвал имена игроков «МЮ», которые пропустят старт сезона из-за травм
13:28 Конте: двухлетний контракт — правильное решение, он даёт мне и «Челси» мотивацию
13:24 Болельщики «Барселоны» выложили огромную футболку клуба в Нью-Йорке
13:06 Матч квалификации Лиги чемпионов АЕК — ЦСКА рассудит Фриц
13:04 А. Шевченко: киевское «Динамо» играло против «Шахтёра» с сердцем льва
12:48 Шекспир: горжусь игроками «Лестера», несмотря на поражение от «Ливерпуля»
12:39 Это′О может перейти в «Фенербахче»
Все новости RSS
Партнерский контент
Лидерство "Локомотива" в РФПЛ - это...
Всерьез и надолго
1549 (15%)
Кратковременное явление
8697 (85%)
Проголосовало: 10246
Архив →
© championat.com, 2000–2017