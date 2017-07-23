Червиченко: в Уфе «Спартаку» не хватило везения и комфортного судейства

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал итоги матча второго тура РФПЛ, в котором красно-белые на выезде сыграли вничью с «Уфой» (0:0).
«Игра была скучная. Да, «Спартак» смотрелся лучше, но только за счёт более дорогих игроков. И даже они не смогли использовать свои моменты. Тем не менее счёт точно по игре. «Спартак» на победу не наиграл, как и «Уфа».
«Спартак» сейчас абсолютно такой же, как и в прошлом сезоне, но пока нет этого безумного везения и безобразно комфортного судейства. Этих двух моментов не хватает, чтобы побеждать. Сегодня судья хоть и подсвистывал им, но без хамства. То, что арбитр не очень хорошо работал, было заметно по реакции Семака на некоторые моменты», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Гавриковым.