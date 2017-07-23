«Арарат» выиграл у «Долгопрудного» в матче 1/128 финала Кубка России

В матче 1/128 финала Кубка России московский «Арарат» в гостях обыграл со счётом 3:1 «Долгопрудный».
«Арарат» вышел вперёд на 15-й минуте, когда точным ударом отметился Артём Воронкин. На 21-й минуте «Долгопрудный» сумел отыграться — счёт сравнял Вадим Ларионов. Вновь повести в счёте гости сумели незадолго до конца первого тайма — на 41-й минуте гол забил Давид Хурцидзе. Окончательный результат на 70-й минуте установил Константин Морозов.
В следующем раунде Кубка России «Арарат» сыграет против победителя пары «Коломна» – «Сатурн».