Живоглядов: и «Уфа», и «Спартак» могли победить, обе команды потеряли очки

Защитник «Уфы» Дмитрий Живоглядов поделился впечатлениями от домашнего матча второго тура РФПЛ со «Спартаком» (0:0).
«Думаю, и мы могли выиграть, и «Спартак». Так что это потеря очков для обеих команд. Настрой на «Спартак» был обычным, как и на все другие игры. Настраивались на победу. Какой была установка? Побеждать. Подробностей не будет.
Вопрос о том, сыграл ли соперник так, как мы ожидали, не ко мне, а к тренеру «Спартака». Не буду говорить, сделал ли в перерыве Сергей Семак какие-то корректировки. Что касается моей игры, то есть к чему стремиться.
4 очка «Уфы» после двух туров? Рано ещё что-то оценивать, прошло всего два тура. После 15-17 туров надо будет уже смотреть. Если будем так же высоко — будет хорошо. Ещё впереди всё. Перед «Уфой» стоит задача побеждать в каждой конкретной игре», — цитирует Живоглядова «Советский спорт в Санкт-Петербурге».