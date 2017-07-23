«Динамо» — «Урал»: Сов покинул поле на носилках после столкновения с Хольменом

В первом тайме матча второго тура российской Премьер-Лиги между московским «Динамо» и екатеринбургским «Уралом» произошёл неприятный эпизод.
Игроки «Динамо» полузащитник Самба Сов и защитник Себастьян Хольмен в верховой борьбе столкнулись головами. На поле появились медики. Сов игру продолжить не смог, и вместо него на поле появился Александр Сапета. При этом новичок бело-голубых покинул поле на носилках.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» — «Урал». Идёт первый тайм, счёт не открыт.