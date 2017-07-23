Трубач: у «Спартака» не видно единого кулака, что-то происходит в коллективе

Певец и болельщик «Спартака» Николай Трубач поделился впечатлениями от игры второго тура РФПЛ, в которой красно-белые на выезде сыграли вничью с «Уфой» (0:0).
«Впечатления игра оставила противоречивые. Проблемы в обороне у «Спартака» как были, так и продолжаются. К этому добавилась дикая нереализация моментов. Один Зе Луиш сколько не использовал. Явно не хватало Луиса Адриано. У команды появилась какая-то усталость, вялость. По моим ощущениям, что-то происходит внутри коллектива. То ли перестройка очередная, то ли конфликты. Не видно единого кулака, как это было в прошлом сезоне. На последних минутах, когда нужно было забивать, команда находилась в каком-то отчаянии. Видимо, понимают, что чемпионы, что очки надо брать, а конкуренты уходят вперёд», — сказал Трубач в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Гавриковым.