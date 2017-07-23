Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Ахмата» на матч второго тура российской Премьер-Лиги.
«Ростов»: Абаев, Устинов, Мевля, Вилюш, Гацкан, Калачёв, Юсупов, Байрамян, Могилевец, Маер, Бухаров.
Запасные: Песьяков, Гошев, Паршивлюк, Бобен, Эззатоллахи, Зуев, Шомуродов, Думбия, Дядюн, Кинтеро.
«Ахмат»: Городов, Уциев, Родолфо, Семёнов, Мохаммади, Анхель, Сампайо, Иванов, Митришев, Балай, Лео.
Запасные: Гудиев, Плиев, Кадыров, Бацуев, Бериша, Роши, Раванелли, Садаев, Ахъядов.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ростов» — «Ахмат». Начало в 20:00 мск.