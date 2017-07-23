Ловчев: как только не фартит, «Спартак» становится равен «Уфе»

Экс-футболист «Спартака» Евгений Ловчев поделился мнением об игре красно-белых в гостевом матче 2-го тура РФПЛ с «Уфой», завершившемся со счётом 0:0.
«Сегодня я видел старательную команду, которой в прошлом году фартило, а в нынешнем сезоне в двух матчах пока не фартит. Я уже говорил, что так часто в футболе бывает. Если в каком-то матче фортуна тебе поможет победить, то в другом обязательно не повезёт.
Каррера руководит командой уже год. И кроме настроя бешеного, рвения на поле и индивидуальных действий отдельных игроков, я не вижу ничего командного. Я об этом говорил и в конце прошлого сезона, и сейчас готов повторить. Но как только не фартит, «Спартак» становится равен «Уфе». Ведь в этом матче футболисты «Уфы» имели столько же возможностей, что и «Спартак».
Можно сказать, что играли две равные команды. Правда, во втором тайме небольшое преимущество у «Спартака» было. Выражалось оно в том, что игроки лезли вперёд, мяч туда грузили. А вот обыграть, обойти на фланге — этого мы не видели.
И ещё у меня сложилось впечатление, что игроки «Спартака» чего-то побаиваются. Например, Тигиев несколько раз мог подать с фланга, а он не подавал, а отдавал Фернандо, и тем самым терялась острота. Получается, что у него такие мысли: Фернандо может забить, поэтому надо отдавать ему, а я не могу забить.
Если брать отдельных игроков, то кто сегодня прыгнул выше головы или напомнил самого себя лучшего? Не было таких у «Спартака». В желании бороться никому не откажешь, но командной игры нет», — отметил Ловчев.