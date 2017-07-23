Тарханов: просто так «Динамо» не обыграешь, «Урал» готовился очень серьёзно

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов прокомментировал гостевую победу над «Динамо» (1:0) в матче второго тура российской Премьер-Лиги.
«Игра была очень хорошая. И темп хороший, и борьбы много, даже травма была. Во втором тайме нас чуть-чуть поджимали, но мы в итоге справились и забили. У «Динамо» было большое желание, они хотели нас обыграть, но им это не удалось. У «Динамо» все игроки Премьер-Лиги. Если бы они играли футболистами ФНЛ, то им было бы тяжело, а так у них хорошие футболисты, качественная команда. Мне понравилось, как они играли со «Спартаком», просто так «Динамо» не обыграешь, мы готовились очень серьёзно. Они будут брать очки, и именно это я пожелал Калитвинцеву, у нас с ним хорошие дружеские отношения», — сказал Тарханов в эфире телеканала «Наш футбол».