Тарханов: «Уралу» чуть повезло в матче с «Динамо»

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов прокомментировал гостевую победу над «Динамо» (1:0) в матче второго тура российской Премьер-Лиги.
«Если со стороны смотреть, игра интересная. Темп хороший, ударов много. В концовке пошёл открытый футбол. Первый тайм был более-менее равным, в атаке было даже наше преимущество, после перерыва «Динамо» чуть-чуть поджимало, но не создавало 100-процентные моменты. Нам, наверное, чуть повезло, мы забили победный гол.
Почему мы много играли в позиционной атаке? Мы тренируем это. С «Ростовом» тоже много атаковали позиционно, только нужно быстрее перемещать мяч. Григорьев играет на острие, потому что у нас нет других нападающих. Ильин скоро подойдёт, Портнягин уже присоединяется к общей группе. Григорьева унесли с поля, потому что ему попали в голеностоп», — передаёт слова Тарханова корреспондент «Чемпионата» Сергей Титов.