Президент «Урала» Иванов: в концовке нам повезло, но везёт сильнейшим

Президент «Урала» Григорий Иванов поделился впечатлениями от гостевой победы над «Динамо» (1:0) в матче второго тура российской Премьер-Лиги.
«Мы сегодня очень хорошо играли, мне понравилась команда, особенно в первом тайме. Хозяева немного нас поддавили, но они всегда начинают матч более агрессивно. Потом мы перехватили инициативу. В концовке нам фактически повезло, гол забили, можно сказать, нелепый. Но везёт сильнейшим.
Трансферы? Скорее всего, будут. Мы работаем, но пока никого не нашли. Если найдём кого-то сильнее наших футболистов, подпишем. На какие позиции? Не скажу.
Цели? Есть два места — последнее и первое. Первое мы не займём, а последнее постараемся не занять", — передаёт слова Иванова корреспондент «Чемпионата» Сергей Титов.
Посмотреть гол можно в официальном «твиттере» РФПЛ.