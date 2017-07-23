Чантурия — о голе в ворота «Динамо»: это был полунавес-полуудар

Полузащитник «Урала» Георгий Чантурия поделился впечатлениями от матча второго тура российской Премьер-Лиги с «Динамо».
Встреча, прошедшая на стадионе «Арена Химки», завершилась победой команды из Екатеринбурга со счётом 1:0. Единственный гол на 89-й минуте забил Чантурия, вышедший на замену за 10 минут до этого.
«Я очень счастлив, что вышел впервые за восемь месяцев без футбола. Сыграл минут 15, зато забил. Усердно тренируюсь каждый день, чтобы начать играть полный матч.
Бил ли я осознанно? Это был полунавес-полуудар", — передаёт слова хавбека корреспондент «Чемпионата» Сергей Титов.
Посмотреть гол можно в официальном «твиттере» РФПЛ.