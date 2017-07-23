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Булыкин: когда всё наладится, мы увидим сильное «Динамо», показывающее зрелище

23 июля 2017, воскресенье. 21:02. Футбол

Бывший нападающий московского «Динамо» Дмитрий Булыкин поделился мнением о ситуации в клубе и выразил уверенность, что в будущем команда станет сильнее.

«Динамо», которое вернулось в РФПЛ в нынешнем сезоне, в матче 1-го тура дома сыграло вничью со «Спартаком» (2:2), а во встрече 2-го тура на своём поле уступило «Уралу» (0:1).

«Динамо» только вышло – понятное дело, у него нет задачи сразу завоевать медали. Потому клуб играет в свою силу. Да, нужно укрепление для РФПЛ, но всё зависит от бюджета – это уже зависит от решения руководства. Но то, что «Динамо» в РФПЛ, это уже большое дело. Осталось дело за малым – наладить дела в клубе. Знаю, что там ещё есть проблемы с финансами. И в будущем, когда всё наладится, мы увидим «Динамо», которое всегда было силой, способной биться и показывать зрелище», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ФК Динамо Москва Дмитрий Булыкин
Новости. Футбол
23 июля 2017, воскресенье
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