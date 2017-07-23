Смолов: для меня большая честь вновь стать лучшим игроком сезона в «Краснодаре»

Нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов поблагодарил болельщиков «быков», которые признали его лучшим игроком клуба в минувшем сезоне.
«Огромное спасибо болельщикам ФК „Краснодар“ за звание лучшего игрока сезона второй год подряд! Для меня это большая честь!» — написал Смолов на своей странице в социальной сети «Инстаграм».
Смолов первенствовал с солидным отрывом – за него отдали голоса 35,9% из 2000 человек, принявших участие в опросе.
Фото доступно на странице Смолова в социальной сети «Инстаграм».
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