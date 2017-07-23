Фосу-Менса: Моуринью даёт молодым футболистам шанс

19-летний защитник «Манчестер Юнайтед» Тимоти Фосу-Менса выразил мнение, что наставник манкунианцев Жозе Моуринью доверяет молодым футболистам.
«Маркус Рашфорд играл в большинстве игр „МЮ“ в прошлом сезоне, поэтому я думаю, что люди напрасно считают, мол, Моуринью не доверяет молодым футболистам. Он даёт молодёжи шанс. Просто каждый молодой игрок должен понимать, что в клубе калибра „МЮ“ за этот шанс нужно хвататься обеими руками и стараться использовать его на все сто», — приводит слова Фосу-Менса Sky Sports.
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