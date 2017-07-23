Кононов: сложная победа, «Ахмату» надо прибавлять в атакующих действиях

Главный тренер «Ахмата» Олег Кононов прокомментировал гостевую победу над «Ростовом» (1:0) в матче второго тура российской Премьер-Лиги.
«Победа достаточно сложная. У нас мало что получалось в первом тайме, зато неплохо сыграли в отборе во втором. Мы все понимаем, что надо прибавлять в атакующих действиях.
Первый тайм сегодня мы провели очень плохо. В перерыве сказал ребятам, что нужно больше движения и больше открываний со стороны нападающих и полузащитников», — сказал Кононов в эфире телеканала «Наш футбол».
Кучук: «Ростов» владел преимуществом весь матч. Ничего страшного, что проиграли