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Сёмин — о Манчини: я прошёл «Сити» с киевским «Динамо». Пускай в «Зените» думают

23 июля 2017, воскресенье. 22:45. Футбол

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин, отвечая на вопрос о назначении Роберто Манчини наставником «Зенита», вспомнил, как в 2011 году вместе с киевским «Динамо» прошел «Манчестер Сити» в 1/8 финала Лиги Европы (2:0, 0:1). Итальянский специалист тогда возглавлял «горожан».

«Что я думаю о «Зените» при Манчини? Я в киевском «Динамо» играл с «Манчестер Сити», и мы прошли «Манчестер Сити». Так что пускай они думают. У «Зенита» сейчас новая команда, пришли хорошие игроки. Посмотрим.

Что касается Бердыева в «Рубине», то «Рубин» при Бердыеве будет претендовать на самые высокие места», — сказал Сёмин в программе «После футбола».

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Динамо Киев Манчестер Сити ФК Зенит ФК Локомотив ФК Рубин Курбан Бердыев Роберто Манчини Юрий Сёмин
Новости. Футбол
23 июля 2017, воскресенье
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