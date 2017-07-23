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Кучук: с Бердыевым не общался, я с ним близко не знаком

23 июля 2017, воскресенье. 23:17. Футбол

Главный тренер «Ростова» Леонид Кучук подвёл итоги домашнего матча 2-го тура РФПЛ с «Ахматом» (0:1), а также сообщил, что не общался со своим предшественником Курбаном Бердыевым, который теперь работает в «Рубине».

«Про кондиции… Они измеряются количеством скоростной работы, количеством выигранных единоборств и количеством дистанции, которую пробежали футболисты. Во всех этих компонентах мы превзошли соперника. Команда хорошо взаимодействовала. Мы здорово перестраивались, строили игру. Сказывалось, что некоторые футболисты «доезжали» за неделю до начала чемпионата. Сегодня команда выглядела достойно. Спасибо футболистам «Ростова» за такой матч. Да, обидно, но мы понимаем, что играли лучше соперника.

Препелицэ второй матч не попадает в заявку? Это моё решение, я их принимаю, несмотря на позиции игроков. Сегодня 21 игрок в заявке, этого достаточно. А так все тренируются, все в обойме. Что касается замены Калачёва, то Тимофей провёл хороший матч. Я делал эту замену осознанно, посоветовавшись в том числе с врачом. Замена зависит от многих факторов. Тимофей провёл хорошую игру, спасибо ему за это.

Общался ли я с бывшим тренером команды Курбаном Бердыевым? Не общался, я с ним близко не знаком. Строил игру так, как мне казалось, что будет правильно. Выстраивается новая интересная команда», — цитирует Кучука официальный сайт «Ростова».

Кучук: постараемся сохранить в «Ростове» традиции, которые заложил Бердыев
Источник: Официальный сайт ФК "Ростов" Сообщить об ошибке
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Теги
Ахмат ФК Ростов Андрей Препелицэ Курбан Бердыев Леонид Кучук Тимофей Калачёв
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