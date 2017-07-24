Фассоне: я больше не буду произносить имён игроков из других команд в прессе

Генеральный директор «Милана» Марко Фассоне отметил, что больше не будет упоминать об игроках других клубов в прессе.
«Начало сезона совсем близко. Скоро узнаем, насколько хорошо мы к нему подготовились. Мы старались провести межсезонье с максимальной пользой.
Что могу сказать о слухах про трансфер Калинича? Я больше не буду произносить имён игроков из других команд в прессе. Мы обязательно что-нибудь сделаем, но постараемся не производить при этом лишнего шума", — цитирует Фассоне Calciomercato.
Фассоне: было бы неплохо приобрести кого-то из трио Белотти-Мората-Обамейянг