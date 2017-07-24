«Лацио» не расстанется с Милинкович-Савичем менее чем за € 70 млн

«Лацио» может продать полузащитника Сергея Милинкович-Савича за € 70-80 млн, сообщает Football Italia со ссылкой на Il Messaggero. Вместе с тем в римском клубе не горят желанием расставаться с 22-летним игроком молодёжной сборной Сербии после продажи Лукаса Бильи в «Милан».
Ранее появилась информация, что на Милинкович-Савича претендует «Ювентус», готовый заплатить € 35 млн сразу и ещё € 5 млн в виде бонусов.
В минувшем сезоне Милинкович-Савич принял участие в 34 матчах за «Лацио», забил четыре гола и отдал семь голевых передач.