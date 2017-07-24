Рейнгольд: «Спартаку» надо выиграть хорошую игру, эта игра будет с «Краснодаром»

Экс-футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился мнением об игре красно-белых в гостевом матче 2-го тура РФПЛ с «Уфой», завершившемся со счётом 0:0.
«Всё хорошо. Мне игра понравилась. Не хватило фарта. Один Зе Луиш мог забить три мяча, но всё невпопад. Ребята сделали всё что могли. У меня язык не поворачивается критиковать «Спартак». «Уфа» – очень неудобная команда. По традиции «Спартак» тяжело с ней играет. Но сегодня москвичи мне понравились. Просто не использовали свои моменты. Не хочу говорить в адрес «Спартака» ничего плохого. Выглядели не отлично, но достойно. Провели матч намного лучше, чем с «Динамо». Команда набирает кондиции. Обидно, что не реализовали моменты, но тогда было бы обидно за «Уфу». Они тоже бились. Тем интереснее чемпионат.
В следующем туре «Спартак» играет с «Краснодаром» дома. И «Краснодар» может попасть под приличную игру москвичей. Спартаковцы ещё наберут физически и добавят злости. У меня твёрдая позиция: никакой паники нет и не должно быть.
Понимаю, некоторые эксперты и журналисты начнут кричать: «Караул»! Но ничего не случилось. Лучше послушайте меня. Я знаю, что говорю. Самое главное, чтобы на данном этапе команда потеряла как можно меньше очков и обошлась без травм.
«Спартаку» надо выиграть хорошую игру. Эта игра будет с «Краснодаром». Нужно выйти, про всё забыть и отбарабанить эту игру. Выиграем эту игру и поставим всех в известность: «У нас всё в порядке». С нетерпением жду этого матча. Ребята подойдут во всеоружии», — сказал Рейнгольд.
Матч 3-го тура РФПЛ «Спартак» — «Краснодар» состоится 31 июля.