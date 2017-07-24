Бронзовый призёр ЧМ-1978 бразилец Валдир Перес скончался в возрасте 66 лет

Бывший голкипер сборной Бразилии и «Сан-Паулу» Валдир Перес скончался в возрасте 66 лет в результате сердечного приступа, сообщается на официальном сайте клуба.
Большую часть карьеры голкипер провёл в «Сан-Паулу», за который с 1973 по 1984 год сыграл более 600 матчей и стал чемпионом Бразилии 1977 года. В составе сборной Бразилии Перес стал бронзовым призёром чемпионата мира 1978 года. Также он участвовал в мировых первенствах 1974 и 1982 года. Всего за национальную команду Перес сыграл в 27 официальных матчах, в которых пропустил 17 голов.
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