Моуринью: «МЮ» потерял аппетит к игре во втором тайме матча с «Реалом»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью подвёл итоги матча с «Реалом» в рамках Международного кубка чемпионов. Основное время матча завершилось со счётом 1:1, а в серии пенальти победу отпраздновали манкунианцы.
«Это была хорошая тренировка для нас. Провели отличный первый тайм против лучших футболистов „Реала“. После перерыва, играя с молодёжью мадридцев, мы потеряли мотивацию, потеряли аппетит к игре. Мои футболисты, вышедшие на второй тайм, были разочарованы, так как им противостоял не основной состав „Реала“.
Мы реализовали три из десяти пенальти. Но это предсезонная подготовка, я не выбирал лучших пенальтистов", — приводит слова Моуринью официальный сайт «МЮ».
«МЮ» в серии пенальти одолел «Реал» в матче Международного кубка чемпионов