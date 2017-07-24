Зидан: я не просил у руководства «Реала» девятого номера

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан признался, что не просил у руководства клуба центрального нападающего. Ранее сообщалось, что французский специалист хотел бы приобрести форварда.
«Я не просил у руководства „Реала“девятого номера. И не собираюсь просить о чём-либо. Мы работаем усердно, в моём распоряжении 28 футболистов, и я доволен всеми», — приводит слова Зидана Marca.
На днях «Королевский клуб» покинул нападающий сборной Испании Альваро Мората, который пополнил ряды лондонского «Челси». Сам Зидан не хотел расставаться с этим игроком.