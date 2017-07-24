Цорк: никто не должен забывать, что Гётце отсутствовал почти полгода

В дортмундской «Боруссии» рассчитывают на полузащитника Марио Гётце в очередном сезоне. Об этом сообщил спортивный директор немецкого клуба Михаэль Цорк, прокомментировавший состояние футболиста сборной Германии.
«Марио на верном пути, и можно заметить у него прогресс. Никто не должен забывать, что Гётце отсутствовал почти полгода», — приводит слова Цорка BIld.
Ранее сам Гётце отметил, что смотрит в будущее с оптимизмом. В конце февраля врачи выявили у Гётце проблемы с обменом веществ, и он выбыл из строя, так и не сыграв после этого в минувшем сезоне.