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Черчи: если бы я мог вернуться в прошлое, не перешёл бы в «Атлетико»

24 июля 2017, понедельник. 08:31. Футбол

Бывший нападающий мадридского «Атлетико» Алессио Черчи, защищающий ныне цвета «Вероны», очень жалеет о том, что в своё время перешёл в испанский клуб. Итальянский футболист не пользовался большим доверием главного тренера столичной команды Диего Симеоне.

«История началась плохо с самого начала. Я приехал в Мадрид 1 сентября без подготовки. Прошёл через многое, но теперь не хочу своими словами провоцировать споры. Естественно, если бы я мог вернуться в прошлое, не перешёл бы в „Атлетико“. Ведь я потерял столько… Потерял любовь многих болельщиков „Торино“, которые любили меня и говорили, что я сделал неправильный выбор. Я хотел играть в Лиге чемпионов и сделать шаг вперёд в своей карьере», — цитирует Черчи La Gazzetta dello Sport.

Черчи защищал цвета «Атлетико» с 2014 по 2017 год.

Экс-нападающий «Атлетико» Черчи стал игроком «Вероны»
Источник: La Gazzetta dello Sport Сообщить об ошибке
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Теги
Атлетико Мадрид Верона Алессио Черчи
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24 июля 2017, понедельник
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