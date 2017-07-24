Черчи: если бы я мог вернуться в прошлое, не перешёл бы в «Атлетико»

Бывший нападающий мадридского «Атлетико» Алессио Черчи, защищающий ныне цвета «Вероны», очень жалеет о том, что в своё время перешёл в испанский клуб. Итальянский футболист не пользовался большим доверием главного тренера столичной команды Диего Симеоне.
«История началась плохо с самого начала. Я приехал в Мадрид 1 сентября без подготовки. Прошёл через многое, но теперь не хочу своими словами провоцировать споры. Естественно, если бы я мог вернуться в прошлое, не перешёл бы в „Атлетико“. Ведь я потерял столько… Потерял любовь многих болельщиков „Торино“, которые любили меня и говорили, что я сделал неправильный выбор. Я хотел играть в Лиге чемпионов и сделать шаг вперёд в своей карьере», — цитирует Черчи La Gazzetta dello Sport.
Черчи защищал цвета «Атлетико» с 2014 по 2017 год.