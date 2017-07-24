Баслер: переход Обамейянга в китайский клуб выглядел бы полностью идиотским

Бывший полузащитник мюнхенской «Баварии» Марио Баслер считает, что молодым футболистам не стоит играть в чемпионате Китая. Китайские клубы в данный момент предлагают очень привлекательные с финансовой точки зрения контракты. В связи с этим Баслер упомянул нападающего дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерика Обамейянга.
«Переход футболистов в молодые годы в китайские клубы я не могу приветствовать. Для меня переход Обамейянга в китайский клуб выглядел бы полностью идиотским. Даже в том случае, если бы он получал там много денег», — приводит слова Баслера немецкое издание Sport.
В «Боруссии» Д очень недовольны сообщениями СМИ об Обамейянге