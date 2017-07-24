Кирьяков: «Спартак» всё ещё продолжает отмечать победы в чемпионате и Суперкубке

Бывший футболист сборной России Сергей Кирьяков оценил старт «Спартака» в нынешнем сезоне РФПЛ. Красно-белые после двух туров набрали два очка, сыграв вничью на выезде с «Динамо» (2:2) и «Уфой» (0:0)
«Если честно, то впечатление, будто «Спартак» всё ещё продолжает отмечать победы в чемпионате страны и Суперкубке. Даже Каррера выглядит по-иному, чем на старте прошлого сезона. Красно-белые, похоже, не поняли, что к ним сейчас будет совсем иное отношение, чем год назад. На чемпиона все настраиваются и все стараются дать бой. Очки у «Спартака» отняли «Динамо» и «Уфа», которых никто не считает претендентами на медали.
По сравнению с прошлым сезоном «Спартак» не усилился, это тоже очень заметно. В прошлом сезоне красно-белые выглядели очень свежо и интересно. Сейчас к ним привыкли, их изучили. Естественно, в такой ситуации просто необходимо было точечное усиление. Непонятно, почему чемпионы страны не сделали этого. Несколько позиций совершенно точно нуждались в укреплении, и сегодня Каррере приходится выпускать на поле молодых игроков. Вышедшие в стартовом составе в Уфе Артём Тимофеев и Зелимхан Бакаев, при всём уважении к этим ребятам, не соответствуют уровню Лиги чемпионов, где совсем скоро предстоит стартовать «Спартаку», — цитирует Кирьякова «Спорт уик-энд».