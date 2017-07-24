Веденеев: игроки «Зенита» ещё не понимают друг друга

Бывший полузащитник «Зенита» Сергей Веденеев высказал мнение, что в настоящее время в составе петербургской команды нет лидера, который бы стал организатором атак.
«Раньше в центре игру делал Данни, но Мигель теперь выключен из современного „Зенита“. Поэтому всю игру в центре поля придётся заново настраивать и выстраивать Манчини. Вся игра должна начать вертеться вокруг кого-то. У каждого игрока нынешнего «Зенита» есть само по себе мастерство, богатый опыт, желание, но нет какой-то оси, на которую можно навесить необходимые детали. А ведь в центре этого механизма должен вращаться основной двигатель, постоянно срабатывать стартер.
В этой роли раньше выступали Данни и Халк, в какой-то момент показалось, что таким стартером мог стать Жулиано. И даже Мак минувшей осенью при Луческу. Сейчас именно такого движка, который завел бы всю машину «Зенита» и двинул её вперед, я не почувствовал.
Задатков нового стартера или нового Данни у Паредеса пока не обнаружил. Но это вовсе не потому, что тот или иной игрок «Зенита» не готов для такой роли. Назовите любую фамилию – к примеру, Кузяева. Не в этом дело. Просто игроки ещё не понимают друг друга. Если бы сейчас в команду пришёл, грубо говоря, Коутиньо или Кроос, а быть может, Швайнштайгер — да любой футболист с именем, понятно, что тогда партнёры стали бы подчиняться их воле, идеям сложившихся лидеров. А молодым парням из Аргентины ещё только предстоит стать большими мастерами. Они наверняка никогда в жизни ещё не играли в ситуациях, когда требовалось вести за собой партнёров. Скорее всего, в их аргентинских командах были другие лидеры, более опытные игроки, которые вели за собой партнёров, а Паредес и Дриусси им подыгрывали.
Это прекрасно, что сейчас все проблемы «Зенита» проявились сразу, как на ладони. У насыщенного питерского тренерского штаба пищи для размышлений теперь хоть отбавляй. Наверняка его представителям после победы команды на последней минуте компенсированного времени матча над «Рубином» даже спать было невозможно, хотелось на эту тему рассуждать, находясь в прекрасном настроении. «Зенит» выиграл ведь в очень драматической ситуации, когда, казалось, всё безнадёжно, ни единого момента — и вдруг гол!" — цитирует Веденеева «Спорт уик-энд».