Петржела: не понимаю, почему Кержаков уже закончил карьеру

Бывший наставник «Зенита» Властимил Петржела высказал мнение по поводу решения экс-нападающего петербургской команды Александра Кержакова закончить спортивную карьеру.
«Как Кержаков хочет, так и поступает. А разве игра его больше не интересует? Завязал с большим футболом — начинает заниматься другим делом. Есть футболисты, которые ещё в 40 играют, а другие заканчивают в 28 или 29 лет. Я не знаю, какая у него сложилась ситуация в жизни, были ли травма, но я не понимаю, почему он уже закончил», — цитирует Петржелу «Спорт уик-энд».
В составе «Зенита» Кержаков провёл 386 матчей, в которых забил 226 мячей. Вместе с сине-бело-голубыми нападающий становился трёхкратным чемпионом России, обладателем Кубка страны и двукратным победителем Суперкубка России.