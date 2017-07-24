Лам в обозримом будущем не хочет работать в «Баварии» или футбольным экспертом

Бывший капитан мюнхенской «Баварии» Филипп Лам в ближайшем будущем не планирует осуществлять деятельность, связанную с футболом. Руководство немецкого гранда предлагало ему занять пост спортивного директора, остающийся вакантным, однако чемпион мира 2014 года отказался.
«Очевидно, что я хотел бы дистанцироваться от рутины каждодневной работы. Я понимаю, что появляются вопросы, но в обозримом будущем не намерен работать футбольным экспертом. Дистанцирование от футбола означает для меня дистанцирование от „Баварии“, сборной Германии, Бундеслиги и от всего», — приводит слова Лама tz.
Лам признан футболистом года в Германии по версии журналистов