Конте: для меня Мората и Лукаку – нападающие одного уровня

Главный тренер «Челси» Антонио Конте сравнил новичка команды Альваро Морату с нападающим «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку. Испанца ранее сватали в «МЮ», а бельгийца в «Челси».
«Я хотел заполучить Морату, ещё будучи тренером «Ювентуса». Тогда он был ещё молод, а теперь набрался опыта, поиграв в Турине и в «Реале», он готов выступать за «Челси». Вы очень хорошо знаете динамику рынка. Казалось, что Мората перейдёт в «МЮ», а Лукаку в «Челси», но произошло всё наоборот.
Хотел ли я пригласить именно Лукаку? Не важно. Для меня Лукаку и Мората находятся на одном уровне, первый выбор для таких команд, как «Челси» и «МЮ».
Что касается Мораты, он является одним из лучших нападающих в Европе, у него большой потенциал, но он может стать ещё лучше, и я хочу помочь Альваро в этом», — цитирует Конте Daily Mail.