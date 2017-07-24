Данило определился с игровым номером в «Манчестер Сити»

Новичок «Манчестер Сити» Данило определился с игровым номером. Защитник, который перебрался в английский клуб из «Реала», выбрал цифру 3, сообщает пресс-служба «МС». Ранее под этим номером играл француз Бакари Санья, который покинул команду по окончании сезона.
Напомним, что 26-летний Данило подписал пятилетний контракт с «Манчестер Сити». Ранее СМИ сообщали, что английская команда заплатит «Реалу» за французского игрока € 35 млн.
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«Реал» объявил о достижении договорённости с «Манчестер Сити» по переходу Данило