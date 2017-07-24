Хёнесс: в ближайшие недели «Бавария» представит нового спортивного директора

Руководство «Баварии» намерено в ближайшее время представить нового спортивного директора клуба. Об этом сообщил президент немецкого гранда Ули Хёнесс.
«Думаю, что в ближайшие недели „Бавария“ представит нового спортивного директора. Речь идёт о ближайших шести неделях. Но нам сейчас не хотелось бы распространяться на этот счёт. В надлежащее время мы сделаем сообщение. Могу сказать, что им не будет Филипп Лам. Он в своё время принял решение. Ему не хотелось бы работать на этом посту», — цитирует Хёнесса официальный сайт «Баварии».
Последним спортивным директором мюнхенцев был Маттиас Заммер. Эта должность оставалась вакантной с тех пор, как он покинул её.