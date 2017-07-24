Мохаммади: у «Ростова» хорошие перспективы, просто «Ахмат» действовал умнее

Защитник «Ахмата» Милад Мохаммади прокомментировал победу над «Ростовом» (1:0) в матче 2-го тура РФПЛ.
«Хочу выразить благодарность всей нашей команде за то, что выложились полностью в матче с «Ростовом». Обе команды бились за три очка, самое главное, что мы победили.
Не могу сказать, что конкретно кто-то из игроков «Ростова» доставил проблемы. Я выполнял установку тренера на игру. В первом тайме у нас не всё получалось. В перерыве тренер внёс коррективы, и игра пошла лучше.
Было приятно играть против людей, которых ты знаешь. Сейчас Эззатоллахи остался в запасе, а Азмун покинул команду. Что касается отличий, не думаю что есть какие-то изменения в худшую сторону. Ростовчане предстали организованной командой, думаю, у них хорошие перспективы. Просто сегодня мы действовали умнее», — цитирует Мохаммади пресс-служба «Ахмата».