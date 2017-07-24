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Бернардески прибыл в расположение «Ювентуса», чтобы пройти медосмотр

24 июля 2017, понедельник. 11:00. Футбол

Нападающий «Фиорентины» Федерико Бернардески всё ближе к переходу в «Ювентус». 23-летний футболист прибыл в расположение туринского клуба, чтобы пройти медицинское обследование. Об этом говорится на официальной странице «старой синьоры» в «Твиттере».

Ранее сообщалось, что «Ювентус» и «Фиорентина» согласовали трансфер Бернардески за € 40 млн. «Фиалкам» также полагаются 10% в случае последующей продажи игрока. Ожидается, что Федерико Бернардески подпишет с «Ювентусом» пятилетний контракт с зарплатой € 4 млн в год.

Видео также можно посмотреть в «Твиттере».

«Ювентус» согласовал с «Фиорентиной» трансфер Бернардески за € 40 млн
Источник: Официальный сайт ФК "Ювентус" Сообщить об ошибке
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Фиорентина Ювентус Трансферы
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24 июля 2017, понедельник
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