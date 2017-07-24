Бернардески прибыл в расположение «Ювентуса», чтобы пройти медосмотр

Нападающий «Фиорентины» Федерико Бернардески всё ближе к переходу в «Ювентус». 23-летний футболист прибыл в расположение туринского клуба, чтобы пройти медицинское обследование. Об этом говорится на официальной странице «старой синьоры» в «Твиттере».
Ранее сообщалось, что «Ювентус» и «Фиорентина» согласовали трансфер Бернардески за € 40 млн. «Фиалкам» также полагаются 10% в случае последующей продажи игрока. Ожидается, что Федерико Бернардески подпишет с «Ювентусом» пятилетний контракт с зарплатой € 4 млн в год.
Видео также можно посмотреть в «Твиттере».
«Ювентус» согласовал с «Фиорентиной» трансфер Бернардески за € 40 млн