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КДК рассмотрит инцидент с выбежавшим на поле в Уфе болельщиком «Спартака»

24 июля 2017, понедельник. 11:21. Футбол

Глава КДК Артур Григорьянц рассказал, какие вопросы включены в повестку дня очередного заседания комитета по итогам 2-го тура РФПЛ.

«По матчу «Уфа» — «Спартак»: мы рассмотрим, как на поле выбежал болельщик «Спартака». Также во время матча болельщики «Спартака» сидели на ограждении гостевого сектора, мы рассмотрим этот эпизод.

По матчу ЦСКА – «Локомотив»: главные тренеры команд Виктор Гончаренко и Юрий Сёмин выходили за пределы технической зоны. По матчу «Зенит» — «Рубин»: мы рассмотрим, как болельщики «Зенита» бросали на поле посторонние предметы, а именно бумажные ленты.

По матчу «Ростов» — «Ахмат»: мы рассмотрим эпизод, в котором болельщики «Ростова» скандировали ненормативную лексику», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
24 июля 2017, понедельник
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