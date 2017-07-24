КДК рассмотрит инцидент с выбежавшим на поле в Уфе болельщиком «Спартака»

Глава КДК Артур Григорьянц рассказал, какие вопросы включены в повестку дня очередного заседания комитета по итогам 2-го тура РФПЛ.
«По матчу «Уфа» — «Спартак»: мы рассмотрим, как на поле выбежал болельщик «Спартака». Также во время матча болельщики «Спартака» сидели на ограждении гостевого сектора, мы рассмотрим этот эпизод.
По матчу ЦСКА – «Локомотив»: главные тренеры команд Виктор Гончаренко и Юрий Сёмин выходили за пределы технической зоны. По матчу «Зенит» — «Рубин»: мы рассмотрим, как болельщики «Зенита» бросали на поле посторонние предметы, а именно бумажные ленты.
По матчу «Ростов» — «Ахмат»: мы рассмотрим эпизод, в котором болельщики «Ростова» скандировали ненормативную лексику», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.