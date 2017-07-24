Президент «Баварии» сомневается в целесообразности четырёх товарищеских матчей

Президент мюнхенской «Баварии» Ули Хёнесс выразил сомнение в целесообразности большого количества товарищеских матчей за короткое время. Подопечные Карло Анчелотти проводят предсезонный сбор в Китае и Сингапуре.
«То, что мы делали до сих пор, определённо уже на грани допустимого. Конечно, мы и в будущем будем делать такие поездки. Но мы рассмотрим вопрос о том, обязательно ли команде за короткий промежуток времени проводить 4 товарищеских матча в других странах», — цитирует Хёнесса интернет-издание Sport1.
19 июля «Бавария» сыграла в Шанхае в рамках Audi Football Summit с лондонским «Арсеналом» (2:3).
Три дня спустя мюнхенцы сыграли с «Миланом» (0:4).
25 июля в рамках Международного кубка чемпионов «Бавария» сыграет с лондонским «Челси».
В завершении тура 27 июля «Бавария» сыграет с миланским «Интером».