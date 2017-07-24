Экс-голкипер сборной Дании Соренсен в возрасте 41 года завершил игровую карьеру

Бывший голкипер сборной Дании Томас Соренсен, который последнее время выступал за «Мельбурн Сити», завершил игровую карьеру. Об этом сообщает пресс-служба австралийского клуба. Бутсы на гвоздь датчанин повесил в возрасте 41 года.
«Это было очень сложное решение, но после размышлений о моей карьере и достижениях я понял, что это правильное время, чтобы закончить играть. Хочу поблагодарить всех, кто поддерживал меня, в особенности жену и детей», — сказал Соренсен.
На счету Томаса Соренсена 101 матч за сборную Дании. На клубном уровне датчанин также выступал за «Астон Виллу», «Сток Сити» и «Сандерленд».
Фото также доступно в «Твиттере».
Соренсен объявил о завершении выступлений за сборную Дании