Фотография Пике вызвала недоумение, Неймар ещё не принял окончательного решения

Фотография, выложенная защитником «Барселоны» Херардом Пике на его странице в социальной сети «Твиттер», вызвала непонимание и недоумение у ближайшего окружения нападающего сине-гранатовых Неймара, в услугах которого заинтересован «ПСЖ», сообщает ESPN.
Агенты и родственники футболиста сборной Бразилии не понимают смысла фотографии. На ней Пике вместе с Неймаром, и сопровождает фотографию комментарий: «Он остаётся».
В свою очередь испанское интернет-издание Sport цитирует представителя бразильского футболиста: «Неймар ещё не принял окончательного решения. Несмотря на то что события вчерашнего дня способствуют тому, чтобы он остался в „Барселоне“, мы не считаем вопрос исчерпанным».
Судьба Неймара в «Барселоне» продолжает оставаться неизвестной. В услугах игрока заинтересован «ПСЖ», сделавший ему очень привлекательное с финансовой точки зрения предложение.