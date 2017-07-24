Годзюр: победа «Урала» над «Динамо» закономерна, думаю, мы хорошо начали сезон

Голкипер «Урала» Ярослав Годзюр прокомментировал победу над «Динамо» (1:0) в матче 2-го тура РФПЛ.
«По факту, было, наверное, минут 10 тяжелых во втором тайме, ближе к концу встречи. А так по игре могу сказать, что мы больше контролировали мяч и были ближе к победе. Думаю, закономерно то, что мы выиграли.
Знали, что «Динамо» агрессивно постарается начать игру, также как и со «Спартаком». Были к этому готовы. Знали, что вся острота идёт от Панченко. В принципе, ребята заблокировали центральную зону, и ударов по воротам от Панченко, если я не ошибаюсь, вообще не было. В общем, к чему готовились, всё вроде сделали правильно. Соперники старались играть флангами. Мы знали, что правый фланг у них активный – от Козлова и Ионова идёт много верховых передач. Да-да, тяжело было. Но там, где я не играл на выходах, защитники переигрывали своих оппонентов. Так что остроты серьёзной не было.
Мы «подсели» во втором тайме. Пытались выдавливать линией обороны. Но всё равно это ещё связано и с психологией. Когда команда играет на выезде, ничья – это удовлетворительный результат. Каждое очко очень ценное. Поэтому психологически команда сама садилась в оборону. Цена ошибки очень высока была. Но так получилось, что мы не только удержали ничью, но и выиграли этот матч. Спасибо Жоре, очень красивый гол забил.
Четыре очка в двух турах? Если адекватно смотреть на вещи, то, наверное, это хороший старт. В первой игре чуть-чуть нам не повезло. Матч ничейный был, но обидно, что мы упустили победу, ведя в счёте. Зато здесь выиграли на выезде. Я думаю, мы хорошо начали сезон», — цитирует Годзюра пресс-служба «Урала».