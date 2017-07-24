Конте: у Педро множественные переломы, но через 10 дней он начнёт тренироваться

Главный тренер «Челси» Антонио Конте рассказал о состоянии здоровья нападающего Педро Родригеса. Испанец получил травму в товарищеском матче с «Арсеналом» (3:0) в Пекине и должен был отправиться в Лондон для дальнейшего лечения. Тогда врачи диагностировали у игрока сотрясение мозга.
«Повреждение Педро более серьёзное, чем ожидалось. У него множественные переломы, но в течение 10 дней он вернётся к тренировкам. Работать он будет в маске», — цитирует Конте пресс-служба «Челси».
Напомним, что завтра, 25 июля, «Челси» проведёт товарищеский матч с «Баварией».
Получивший сотрясение мозга Педро вернётся в Лондон для дальнейшего обследования